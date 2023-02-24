新華社24日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅22日結束訪問法國、義大利、匈牙利、俄羅斯並出席第59屆慕尼黑安全會議後，接受大陸央媒採訪指出，最近美國炒作無人飛艇（偵察氣球）事件，國際社會高度關注中美在慕安會期間的非正式接觸。如果美方執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底。

王毅表示，中美關係的走向和影響遠超雙邊範疇，攸關世界和平安全。所謂無人飛艇事件完全是一次因不可抗力導致的偶發意外事件，但美方卻置若罔聞，濫用武力，繼而炒作升級，抹黑中國。美方的這種做法並不代表其強大，反而暴露出缺乏理性。他相信未來史書上的記載將會註明這是美國製造的一場鬧劇和作秀。在同美國務卿布林肯非正式接觸時，他明確告訴美方，不要出於國內政治需要再做這樣的荒唐事了。美方應拿出誠意，正視並解決此事給中美關係造成的損害。如果美方執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底。

王毅稱，中方一直強調願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的精神發展穩定的中美關係，但美方卻固守唯我獨尊的霸權思維，不擇手段打壓遏制中國，地緣上圍堵，科技上封鎖，經濟上「脫鉤斷鏈」，意識形態上製造對抗。

王毅強調，但中國的發展具有強大內生動力和必然歷史邏輯。有中共總書記習近平掌舵領航，有9600多萬中共黨員奉獻進取，有14億中國人民眾志成城，有愛好和平、主持公道的各國人民理解支持，中華民族偉大復興不可阻擋。奉勸美方放棄零和博弈的陳舊思維，樹立客觀公正的對中認知，回歸理性務實的對中政策。