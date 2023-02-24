桃園市市長張善政上任後，表現受關注。張表示，桃園是六都中最年輕的城市，為減輕他們創業初期的負擔，市府推出補助範圍更大的青創貸款利息補貼，只要在桃園設立登記青創公司，青創貸款最高200萬5年免利息補貼；在外縣市登記，實際在桃園營運的青創公司，也提供青創貸款最高200萬3年免利息的補貼，這是目前國內最優惠的青創貸款。此消息引熱議，大批網友大讚「有夠棒」。

張善政21日在臉書發文表示，桃園是六都中最年輕的城市，年輕人不僅選擇在桃園工作，更適合在桃園創業。他知道青年創業相當不容易，為減輕他們創業初期的負擔，市府推出補助範圍更大的青創貸款利息補貼，只要在桃園設立登記青創公司，青創貸款最高200萬5年免利息補貼；而在外縣市登記，實際在桃園營運的青創公司，也提供青創貸款最高200萬3年免利息的補貼，這是目前國內最優惠的青創貸款。

張善政強調「桃園青創貸款，全台最優」，並預告未來，市府除了推出更多元的補助方案，也會媒合青創公司與在地學校，讓畢業生可以就近就業，建構完善的青創環境，打造青年友善的宜居城市。

此文吸引破6300個讚、300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「我是年輕人，我真的覺得有夠棒！」「我們是幸福的桃園人」、「我們桃園市民有福了，張市長支持年輕人，用行動給予協助創業貸款，錢留給年輕為美好未來努力，讚！」「善政市長辛苦了」。