新冠疫情逐漸舒緩，且人民幣對美元貶值，加上原物料跌價，健鼎111年合併營收為657.84億元，較110年成長4.42%，連10年成長，亦是歷年新高，營業毛利為118.05億元，年減0.79%，營業利益為67.69億元，年成長2.36%，合併稅後盈餘為62.01億元，年成長5.85%，創下歷年新高，以期末股本52.56億元計算，每股盈餘為11.8元，為連續四年EPS超過11元。
就111年第4季來看，健鼎111年第4季合併營收為146.63億元，營業毛利為27.8億元，單季合併毛利率為18.96%，較第3季增加0.76個百分點，主要係受人民幣對美元貶值、高階產品出貨略增影響所致，單季稅後盈餘為16.63億元，呈現單季三率三升，以期末股本52.56億元計算，單季每股盈餘達3.16元。
健鼎1月合併營收為46.61億元，年減28.39%，展望今年，健鼎表示，目前各產品線終端需求疲弱，今年營運恐將較去年衰退。
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