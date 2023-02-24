PCB廠健鼎(3044)公布111年財報，全年稅後盈餘為62.01億元，年成長5.85%，每股盈餘為11.8元，創下歷史新高，亦是連續4年每股盈餘超過11元，展望今年，健鼎表示，由於終端需求疲弱，保守看待今年營運，預估今年營運將較去年衰退。