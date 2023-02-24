★主要指數

美股道瓊上漲108.82點或0.33%，收33,153.91點。

NASDAQ上漲83.33點或0.72%，收11,590.40點。

S&P500上漲21.27點或0.53%，收4,012.32點。

費城半導體上漲96.42點或3.33%，收2,988.81點。

★消息

美國上季個人消費支出（PCE）指數上漲3.7%，較初值上修0.5%。剔除食品和能源之後的核心PCE也漲4.3%，初值則為3.9%。同時，上季個人可支配收入較初值上修至8.6%，經通膨調整後的實際個人可支配收入增加4.8%，較初值上修1.5%。至於個人儲蓄也上修至3.9%，較初值多0.5%，暗示美國消費支出還會繼續為經濟成長貢獻。

美國政府表示，截至2月18日當周，美國首次申請就業補助人數為19.2萬，較預期20萬低，前值為19.4萬。截至2月11日當周續申請就業補助為165.4萬，較預期170萬低，前值為169.6萬。

美國PCE和就業數據公布後，美國10年期公債殖利率一度升破3.97%，刷新前兩日所創的2022年11月10日以來盤中新高。美股收盤時，10年期公債殖利率約在3.88%位置。

★分析

專家學者認為，市場一方面想看到美國經濟還是處於穩健狀態，另方面又擔心經濟有韌性之下，聯準會繼續大力升息。不過，最近美國經濟數據以及美企財報都顯示，經濟成長雖趨緩，但美國尚未進入明顯疲軟的階段。

美國聯信銀行（CMA）指出，為了讓通膨下降，聯準會應該不會一直讓就業市場處於人力吃緊狀態。預估2023年中時，美國消費者通膨會低於現行利率約4.5%以下。倘若屆時物價意外續漲，或失業率再下降的話，聯準會恐怕會更大力升息。

分析師表示，本周經濟報告與美國勞工統計局的非農數據有高度相關性。若數字還是低於20萬人，表示3月的美國就業報告會不錯。至於聯準會下次升息兩碼，就是50個基本點的機率在2成左右，且終端利率估在5.35%上下。(2-1)