標普500中11大類股僅4個收跌，奈飛和谷歌所屬的通訊服務跌近0.7%最多，公用事業跌近0.5%，必需消費品項跌逾0.2%，非必需的僅小跌近0.1%。上漲的7個產業中，晶片類股所屬的IT漲逾1.6%最大，能源收漲近1.3%緊追在後，房地產也漲近1%。

★重磅股

公布財報的Nvidia開盤後立即飆漲近13%，早盤漲幅曾超過15%，創2021年11月4日以來盤中最大漲幅，最後收漲14%，漲幅也創2022年11月10日以來最大。同時，高盛也將Nvidia評等上修至買進，目標價設在275美元。

AMD大漲超過4%，美光漲逾3%，應用材料漲逾2%，高通、科林研發、博通上漲超過1%，英特爾以及West Digital都上漲近0.6%。大型科技類股盤中一度都走跌，午盤才又翻紅，例如特斯拉收漲0.6%。

FAANMG六大科技公司中，微軟收漲1.3%，Facebook母公司Meta收漲逾0.5%，蘋果收漲逾0.3%，且連漲兩日。亞馬遜小漲並連漲兩日，而計劃對100多個國家調降訂閱費用的奈飛，盤中曾跌逾5%，收盤下跌約3.4%，且連跌5日。谷歌母公司Alphabet收跌逾0.8%，也是連跌5日，股價是元月10日以來最低。

★焦點股

特斯拉老闆馬斯克自信地表示，過去沒有人相信，也沒有人製造電動車，但現在汽車產業不得不承認電動車才是未來主流。馬斯克也認為，人形機器人將會比汽車更有價值，長期來看，這種機器人可望解決勞動力短缺的問題。

電動車商Lucid上季營收2.577億美元，低於預期3.149億美元。交車量1932輛，遠低於預期2831輛。每股虧損0.28美元，也較預期虧損0.41美元高。公司預計，2023年產能約為1萬輛至1.4萬輛。

消息傳出，蘋果已拿得台積電3奈米全部產能，為即將在2023下半年推出的iPhone 15 Pro系列，以及新款MacBook提前準備。2022年底，台積電開始量產3奈米晶片，預計3月產能可達4.5萬片。

據悉，Facebook母公司Meta正醞釀另波裁員計畫，數千名員工可能工作不保，且預估未來幾個月將進行。這次裁員將計入管理階層。至於沒被裁員但遭到調職的員工，最後可能還是會離職，員工數量將自然減少。

線上拍賣與購物網站eBay最新財報，上季營收為25.1億美元，雖年減4%，但高於預估24.6億美元。營運利益為6.71億美元，而去年同期則是虧損8.93億美元。每股盈餘為1.07美元，高於估計1.06美元。

★台股ADR

台積電上漲3.25美元或3.74%，收90.08美元，換算台股價格為547.78元。

聯電上漲0.18美元或2.25%，收8.19美元，換算台股價格為49.8元。

日月光上漲0.22美元或3.16%，收7.19美元，換算台股價格為109.31元。

中華電信上漲0.37美元或0.98%，收37.99美元，換算台股價格為115.51元。(2-2)