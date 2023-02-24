新華社24日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅22日結束訪問法國、義大利、匈牙利、俄羅斯並出席第59屆慕尼黑安全會議後，接受大陸央媒採訪指出，訪問俄羅斯此行，主要取得了一對兩國元首確定的雙邊關係目標再確認；二對兩國各領域務實合作再推動；三就共同關心的重大國際地區問題再對表等三點共識。

王毅表示，中俄互為最大鄰國，理應常來常往，睦鄰友好。面對當前複雜多變的國際形勢，中俄作為兩個聯合國安理會常任理事國，也承擔著推進世界多極化進程，反對單邊霸凌行徑的應盡責任。此訪取得了三方面共識。

一是對兩國元首確定的雙邊關係目標進行了再確認。去年底習近平主席同普丁總統視訊會晤，就今年雙邊關係發展作出規畫部署。雙方梳理了元首共識落實工作，商定繼續保持高層交往，深化戰略協作，維護好兩國共同利益和各自正當權益。

二是對兩國各領域務實合作進行了再推動。中俄合作不針對協力廠商，也不受協力廠商干擾，具有獨立價值和自身規律。雙方商定重啟兩國人員正常往來，推動各領域重點合作專案盡快落地，辦好體育交流年等人文交流活動，夯實兩國關係的民意基礎。

三是就共同關心的重大國際地區問題進行了再對表。雙方同意深化在聯合國、金磚國家、上海合作組織等多邊合作平台的協調配合，就朝鮮半島、阿富汗局勢等國際地區熱點問題開展有效溝通，共同維護好亞太地區以及各自周邊地區的和平穩定。