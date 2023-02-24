42歲陳冠希2008年曾因豔照門事件轟動一時，當時傳出替他電腦送修的就是他的助理兼司機「龍哥」，兩人本來情同父子，卻因此事兩人傳出心結。近日，微博上傳出龍哥過世，昨(23日)陳冠希也回應了，他曬出天空的照片，悼念寫下：「REST IN PARADISE」，可見對對方的懷念。

根據《香港01》報導，多年來網上常傳出一張哏圖，是陳冠希穿著白色T恤潮服，後面跟著穿著一男子穿白色無袖背心，兩人的頭被PS交換後竟「無違和」，網上便虧「時尚的完成度是臉」，而照片中另一名男子就是龍哥，兩人情同父子，一起工作多年，陳冠希受訪時也曾說過：「龍哥就像第二個爸爸一樣重要」。

陳冠希發文悼念龍哥。（圖／翻攝自edisonchen IG）

據知，陳冠希父親陳澤民早年忙於工作，沒時間照顧兒子，便請了龍哥當陳冠希的專屬司機，陳冠希出道後，龍哥更成為陳冠希的助理，2008年龍哥受託將電腦拿去送修，未料因此鬧出豔照門事件，有一說是陳冠希把自己關在家裡多日，並忍不住對龍哥飆罵，雖然龍哥沒被解雇，但後來傳出他因此第一次沒拿到工資，兩人因此有了心結，之後陳冠希去美國，請龍哥不用跟去；另一說則是陳冠希並沒有因此責怪龍哥，2018年參加紐約時裝周時，還請龍哥上台當模特兒。

無論如何，近年陳冠希到美國生活，還與名模秦舒培生了一個女兒，浪子回頭當起好爸爸，與龍哥也漸漸疏離。昨在微博上傳出龍哥驟逝，死因是手術失敗無效，陳冠希昨也在IG寫下：「REST IN PARADISE」，引來其他粉絲討論：「節哀順變」、「what happened?」、「是龍哥過世了」、「陪伴冠希哥長大的人離去了，唉」、「聽到這消息很傷心」。