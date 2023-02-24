「不是大國應有風範」，美駐華大使回應中國指控：美中關係繼續螺旋下滑。（伯恩斯個人推特）

據美國之音報導，自中國偵察氣球闖入美國領空被擊落後，北京是否給俄羅斯提供軍事援助等問題讓美中關係的下滑趨勢一步加劇。中國外交部連日來對美國進行嚴詞批評和指控引來美國駐華大使伯恩斯回應，指中國的粗暴宣傳，「不是大國應有的風範」。然而，分析認為，美中雙方仍有溝通，關係未到山窮水盡的地步。

中國外交部繼本周一（2月20日）發佈《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告後，週三（2月22日）又點名批評了美國總統拜登「說一套做一套」和國務卿布林肯「口出狂言、顛倒黑白」。

美國駐華大使伯恩斯（Amb. Nicholas Burns)周四在推特發文，指中國發佈的所謂美國霸權報告是「粗暴的宣傳，不是大國應有的風範」。伯恩斯大使還表示，「美國隨時準備好，進行有意義的合作，來解決共同的全球挑戰。」

與此同時，中國外交一號人物、中共中央外事辦公室主任王毅在烏克蘭戰爭爆發一周年之際到訪莫斯科，會晤俄羅斯總統普丁，強調中俄關係「穩如泰山」，並證實了中國國家主席習近平即將訪俄的報導。而在此之前，布林肯國務卿嚴厲警告中國不要給俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提供「致命性援助」(lethal support)，否則將產生嚴重後果。

慕尼黑會晤未能使緊張降溫

報導稱，2月18日王毅與美國國務卿布林肯在出席慕尼黑安全會議的間隙舉行了一次被美國媒體形容為「頗具對抗性」的會晤。布林肯警告中國偵察氣球侵犯美國主權和領空的做法決不能再發生，而王毅則指責美國擊落他所說的中國「民用氣球」是「濫用武力」，其反應是「荒謬且歇斯底里」。他也沒有就氣球事件向布林肯致歉。外界原本期待布林肯與王毅的此次會晤能夠給氣球事件後緊張升級的美中關係降溫。

美國之音引述《中美印象》網站主編劉亞偉分析，北京可能是在向華盛頓展示出一種姿態。「你們要是跟我們鬥爭，我們就奉陪到底，你們要是還想跟我們談，那就要有所誠意。」

《華盛頓郵報》外交政策與國家安全專欄作家喬什·羅金(Josh Rogin)在他的專欄文章中指出，拜登政府修復與北京關係的努力吃了閉門羹，「拜登政府到慕尼黑，積極地尋求與中國修好，但在公開和私下裡，中國的最高外交官拒絕了這一提議。國務卿布林肯與中國最高外交官王毅氣氛緊張的會晤表明，北京無意與美國緩和關係。」

中國接下來發起了一系列針對美國和支持俄羅斯總統普丁的外交和輿論宣傳攻勢，主要集中在俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，將其描述為俄羅斯對北約擴張的正當回應。中國官媒對美國形象不利的消息進行了大肆的報導，包括記者西摩·赫什（Seymour Hersh）聲稱美國是破壞俄羅斯到德國的北溪天然氣管道的幕後黑手和俄亥俄一列運送有毒物質火車脫軌事故造成的環境災難。中國外交部還將其發布的《美國的霸權霸道霸凌及其危害》英文版，分發給西方媒體記者。

美國之音引述非黨派智庫「保衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)高級研究員克雷格·辛格爾頓(Craig Singleton)分析，美中關係接下來只會更糟。「很明顯，雙方之間幾乎沒有信任，中國最近的激烈言辭是試圖轉移其在間諜氣球活動中遭遇的尷尬。」

報導稱，中國最近對俄羅斯的公開表態也令華盛頓感到擔憂。在莫斯科，王毅對俄羅斯總統普丁說，「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。」這似乎是對布林肯警告北京不要向俄羅斯提供「致命性支持」的回應。到目前為止，還沒有證據顯示中國向俄羅斯提供了武器和彈藥，但拜登政府認為，北京可能正打算這麼做。

報導引述哈德遜研究所(Hudson Institute)亞太安全研究主任帕特里克·克羅寧(Patrick Cronin)表示，華盛頓希望強調中國支持俄羅斯的界限，並畫下紅線，勸阻中國今後不要採取進一步破壞美中關係的行動，這可能讓北京覺得丟了面子。「中國不希望俄羅斯失敗，而美國也不能允許俄羅斯對烏克蘭的侵略得逞。北京可能希望保留向俄羅斯輸送武器的選項，而且無論如何，都不能忍受被美國指使而丟了面子。」

中國並沒有直接否認正打算向俄羅斯提供武器彈藥的指稱，但反指美國是烏克蘭戰場的最大武器提供者。中國外交部發言人汪文斌說，「我們從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。」

《華爾街日報》的報導說，被戰爭嚴重削弱的俄羅斯令中國領導人越來越擔憂，俄羅斯是中國挑戰美國主導的國際秩序的最重要地緣戰略夥伴。

報導說，北京的一些外交策略人士提出，中國是否應該考慮出於防禦目的向俄羅斯提供軍事支持，這會大大增加衝突的成本，也會讓中國在提出結束衝突的方案有一定影響力。但接近中國決策層的人士也表示，中國領導人習近平不願意看到俄羅斯和普丁的實力因戰爭而被削弱。

報導引述保衛民主基金會的辛格爾頓分析，對中國領導人來說，現在的首要任務是不要幫俄羅斯打贏這場戰爭，而是確保普丁不要輸。「中國可能認為有必要增加對俄羅斯已經很有力的支持，甚至包括提供致命的援助，如果中國相信這種支持對於防止俄羅斯的失敗是必要的。」

北京任何對俄羅斯的軍事援助都將對美中關係構成巨大衝擊。據《華爾街日報》的報導，拜登政府正考慮公佈其認為顯示中國權衡向俄羅斯提供武器的情報。

但《中美印象》網站主編劉亞偉認為，經過慎重考慮，北京最終可能還是會選擇自我克制。他說：「中國在這個問題上還是會非常非常慎重，不會輕易地向俄羅斯提供lethal support（致命性的支援），因為中國的經濟跟全球經濟，特別是歐洲和美國的經濟是盤根錯節、高度相互依存的。」

也有分析指出，儘管美中關係的惡化勢頭令人擔憂，但雙方仍保持了克制，並致力於恢復穩定。布魯金斯學會(Brookings Institution)外交政策項目資深研究員、曾在歐巴馬政府擔任美國國家安全委員會中國、台灣及蒙古事務主任的何瑞恩(Ryan Hass)表示，雙方仍在溝通以表達各自的關切。「雖然應該提高對風險的認識，但現在沒有理由對美中關係的崩潰進行宿命式的恐慌。」