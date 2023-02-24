皮膚若是出現異狀且治療不見效果，小心恐怕是癌症！廣東深圳一名23歲男子自小學六年級起，皮膚開始出現白色皮屑，後來轉為冒紅疹，求診多家醫院都未曾治癒，怎料6年後竟被診斷出罹患癌症，所幸目前病情已逐漸好轉。

根據陸媒報導，該名男子發現皮膚冒出不明紅疹後，便輾轉前往多家醫院治療，但6年來皮膚狀況並未獲得改善，直到大學一年級才被診斷出，罹患「蕈狀肉芽腫」又稱皮膚T細胞淋巴癌。然而，他大學4年四處求醫也未見好轉，全身皮膚幾乎90％爬滿了紅斑，於是轉往中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院，並緊急進行放射治療。

醫生表示，T細胞淋巴癌擴散速度較慢，病程不會這麼快就惡化，常見的症狀包含紅斑、脫皮、乾癢，因此常常被誤診為皮膚病，「只有通過一些有經驗的醫生做病理檢查，才有可能被診斷是蕈樣黴菌病」。

報導指出，該名少年確診時已是癌症晚期，幸好經過15次治療後，身上的紅斑已經消退很多，病情已明顯出現好轉。