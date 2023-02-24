台光電2022年第4季合併營收達88.88億元，合併毛利率26.85%，較上季增加1.06個百分點，稅後盈餘達13.95億元，每股純益為4.08元。

台光電表示，憑藉著全球第一無鹵環保材料及HDI優異的產品特性，在伺服器Eagle Stream平台的市占率較前一代產品大幅成長，且交換器400G產品亦切入大型資料中心，市占率將較前一代產品也有數倍以上的成長。

基礎建設網通類產品市占持續增加，出貨成長，減緩消費性產品手機、筆電出貨量下滑對於業績的影響，台光電2022年合併營收386.73億元，年增0.4%，連續4年創下歷史新高，稅後盈餘為50.72億元，年減7.65%，為歷年次高，每股盈餘為15.24元。

在新產品方面，台光電AI server產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商亦設計導入，AI server相關材料出貨量持續提升。在高速運算的網通及AI server材料大幅放量出貨帶動下，2023年基礎建設網通類產品營運將延續強勁成長動能，營收占比繼續顯著提高。

再者，台光電延伸高階HDI技術基礎，市佔率逐年大幅成長，成為全球低軌衛星市場基板第一大供應商，由於低軌衛星不需架設基地台，可與移動通訊5G互補，隨著衛星產業全球加速成長，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增，台光電將顯著受惠。

展望未來，台光電表示，總體經濟環境雖然充滿許多不確定性，但公司持續推出新產品滿足市場上新客戶及新應用的需求，長期營運成長可期。