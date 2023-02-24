東京熱門親子景點「讀賣樂園」引以為豪的點燈秀由世界級燈光設計師石井幹子的事務所打造，以寶石色澤為主題命名為「寶石燈飾秀（Jewellumination）」，無論規模或華麗程度都是關東首屈一指盛宴。

結合春櫻魅力，3／18～4／9期間限定的「夜櫻寶石燈飾秀」即將登場！遊樂園被點綴得色彩繽紛，一旁的植物園「HANA・BIYORI」也會同步推出具備濃厚日式氛圍的點燈活動，摩拳擦掌今年要飛東京賞櫻嗎？別錯過把這裡也排入行程。

讀賣樂園內栽有染井吉野櫻、山櫻花、枝垂櫻等約1,000株櫻花樹，結合夜櫻與寶石燈飾秀雙重特色的「夜櫻寶石燈飾秀」，能漫步在180公尺長的櫻花大道當中，搭乘大摩天輪眺望花海，或欣賞由水幕、高空噴水、雷射光與火焰交織而成的壯觀噴水秀。

如果有更多時間，也推薦從白天就入園，體驗搭乘園內最受歡迎的雲霄飛車「Bandit」！順應地勢打造的雲霄飛車Bandit全長1,560公尺，高低落差達近78公尺，最大特色就是行進軌道會穿梭至樹林間，四季都能感受不同趣味。

讀賣樂園「夜櫻寶石燈飾秀」 & HANA・BIYORI「夜櫻BIYORI」

‧ 期間：3／18～4／9

‧ 點燈時間：16：00～20：30（※讀賣樂園4／1～4／9點燈至20：00）

‧ 票價：

(1) 讀賣樂園午後票（15：00後入園+不限次數搭乘遊樂設施）： 成人3,100日圓；國高中生2,500日圓／國小生與65歲以上銀髮族2,200日圓／3歲以下未就學兒童1,500日圓

(2) HANA・BIYORI星光票（16：00後入園）：國中生以上900日圓；3歲～國小生：500日圓

▲「多摩緋櫻」。 圖：讀賣樂園／來源

‧ 交通：小田急小田原線「讀賣樂園前」站下，搭乘公車約10分鐘；京王線「京王讀賣樂園站」下，搭乘巴士或纜車約5～10分鐘。

※ HANA・BIYORI 園內禁止攜帶瓶、罐類與含酒精飲品。

▲「花燈小路」由約500個竹製燈飾與從京都御所搬遷來的文化財「聖門」組成魔幻空間。 圖：讀賣樂園／來源

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