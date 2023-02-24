大陸央視新聞24日報導，聯合國大會美東時間23日繼續就烏克蘭局勢召開緊急特別會議。中方在會上發言表示，作為負責任的國家，中國始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談。中方已發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件。中方願繼續為解決烏克蘭危機、盡早實現和平積極發揮建設性作用。

當天會議聯大以141票贊成，7票反對，32票棄權結果，通過了包括烏克蘭在內的75國共同提交的「和平公式」決議草案。該草案強調在烏克蘭尋求符合《聯合國憲章》宗旨和原則的全面、公正與持久和平的緊迫性。

中方指出，烏克蘭危機至今已有一年，衝突呈現長期化、擴大化趨勢，無數民眾遭受巨大苦難，外溢影響日益加劇，中方對此深感擔憂。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，始終主張各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。當前形勢下，中方提出四點看法：

第一，當務之急是推動盡快實現停火止戰。衝突和戰爭沒有贏家。無情的戰火延長一刻，民眾的痛苦就增加一分。中方再次呼籲衝突當事方保持理性，克制衝動，避免危機進一步惡化甚至失控。衝突當事方應嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等衝突受害者，尊重戰俘的基本權利。各方應嚴格遵守核安全公約，堅決避免出現人為核事故。核武器用不得，核戰爭打不得。各方應共同反對使用或威脅使用核武器，防止核擴散，避免出現核危機。

第二，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。危機爆發之初，俄烏雙方曾舉行多輪談判，取得重要進展。遺憾的是，和談中斷了。其中的原委值得深刻反思。中方支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，將合理關切納入談判，把可行選項擺上桌面，給早日走出危機、重建和平一個機會。

第三，國際社會要為勸和促談作出共同努力。烏克蘭危機已持續一年，殘酷的事實充分證明，輸送武器不會帶來和平，拱火澆油只會加劇各方矛盾，延長擴大衝突只會讓普通民眾付出更大代價。中方呼籲繼續外交談判的進程，國際社會要為此創造條件，而不是煽風點火、謀求私利。中方敦促有關國家停止濫用單邊制裁和「長臂管轄」，為局勢緩和降溫做點有益的事情。國際社會應加強能源、金融、糧貿、運輸協調合作，共同努力減緩危機外溢影響。

第四，謀求共同安全，實現持久和平。安全不是某些國家獨享的專利，一國的安全不能以損害他國安全為代價，強化甚至擴張軍事集團只會損害地區安全，更帶不來和平。烏克蘭危機的最終解決，關鍵是要摒棄冷戰思維，在重視和尊重各國合理安全關切基礎上，妥善解決各方正當的安全訴求，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。