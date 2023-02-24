美國眾議院跨黨派4名議員日前訪台，加上美台國安高階官員在美國舉行高層秘密會議，立刻引起大陸方面大動作反應，這星期來，共機擾台次數明顯減少，但從昨天到今天又有大批共機擾台。國防部上午表示，今(24)日迄上午9時止，偵獲共機37架次、共艦6艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中有12架次進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

罕見的是有一架具有「察打一體」的彩虹4長程無人偵察機，從西南空域繞過台灣海峽，出現蘭嶼外海盤旋，動機格外敏感。

台美國安密談引37共機擾台，彩虹4無人機直闖東南空域。(國防部提供)

按空軍公布共機航跡圖顯示，這架此彩虹4無人偵察機今日在海峽中線南側進入我西南防空識別區。一路繞進南部巴士海峽後，持續往我方東南空域盤旋，直到蘭嶼外海後折返。

據了解，「彩虹4無人機」在海峽中線北側侵擾我方北部空域，這款無人機具有「察打一體」功能，續航力分為14小時（彩虹4B）和30小時（彩虹4A）兩種，可掛載飛彈和炸彈等，並搭載北斗衛星定位系統。

目前彩虹-4航程能夠達到3500公里，續航時間長達40小時，可以輕鬆執行長時間遠距離偵察任務。在特殊情況下，還可以搭載更先進的綜合孔徑雷達，具備非常強大的綜合偵察監視能力。

在執行對地攻擊任務時，彩虹-4無人機可以攜帶345公斤重的武器彈藥，機翼下有4個掛點，執行對地攻擊任務時可掛載4枚飛彈。目前還正在對其進行加裝複合掛架的試驗，可掛載更多的小型飛彈，具備更強大的多目標打擊能力。