前行政院發言人陳宗彥遭爆料接受性招待涉貪，監委昨日申請自動調查，國民黨也將於今日赴監院，舉發陳宗彥任職台南市政府期間敗壞官箴之言行。由於此事必將成為在野議場攻防焦點，即將站上備詢台的行政院長陳建仁24日表示，此事件當事人已對外說明過，他尊重司法調查程序和監委職權。

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊23日指出，陳宗彥涉嫌接受業者不當性招待，並因台南市政府所屬機關相關案件，接受連恆、王孝瑋行賄，涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌，但後續偵辦作為引發爭議，涉及司法公信及政府形象，已申請自動調查，而國民黨團也在監察院前舉行「陳宗彥別拿逃避當負責」記者會，並於會後正式舉發。

談及上次備詢被國民黨杯葛，此次是否會怕不順利，陳建仁說，到立法院來做施政報告及備詢，是憲法規定的責任，希望兩者能順利進行；更重要的，他也感謝立法院通過疫後特別條例，昨天行政院也通過疫後特別預算，希望預算能獲得立法院朝野黨團支持，讓溫暖能即時、照顧能普遍。

此外，在野抨擊疫後特別預算包山包海、沒對症下藥，而北北基桃1200月票雖是民進黨提出，最後卻被國民黨收割。陳建仁說，好的政策能被朝野一致支持是好事，政府在公共運輸使用方案上，是按照各地區特色設計不同方案，希望照顧台灣每位國民，也得到立委、地方首長不分朝野一致支持期許方案能儘早通過審查。