黃男路倒後，2女開始趁機行竊。（警方提供）

萬華「伊拉客」老鴇又犯案！2女趁醉男路倒搜刮5萬遭逮（陳鴻偉翻攝）

在萬華阿公店一帶橫行多年，惡名昭彰的伊拉客，隨著解封後又開始在街頭流竄，68歲黃姓男子日前與友人喝酒，在和平西路準備回家時，遭57歲黃女、53歲郭女2名伊拉客盯上，假裝要帶黃再去喝酒，卻乘黃男不勝酒力坐倒路邊時，趁機偷走他身上的5萬5000元現金，萬華警方獲報後逮捕2女，並依竊盜罪送辦。

「伊拉客」是萬華阿公店一種特殊現象，小姐直接站在路邊，向往來男性拉攬生意，話術包括：「要不要來坐一下？」、「裡面有年輕小姐啦」、「看你想怎麼玩都行」，但不少伊拉客十分惡質，會趁男客酒醉時偷摸皮包，或是帶進店裡亂開價錢，不少伊拉客前科累累，連帶拖累阿公店的形象，不少正當經營的業者都對這批人深惡痛絕。

黃男日前警方報案，表示上月底他和朋友到廣州街某阿公店小酌，凌晨4時結束後，他因喝了不少，走到和平西路準備叫計程車回家，此時就有黃姓、郭姓2名伊拉客藉機靠近，問黃要不要續攤，還強調店裡面很好玩，想怎樣玩都行。

黃因酒醉不想理會，搖搖晃晃繼續前行，2女仍持續緊跟，最後黃坐倒路邊，2女還假意上前關心，但卻暗中將他的皮夾偷走，裡面有5萬5000元的現金，黃男發現後大聲喝斥，但2女卻趁機逃逸。

萬華警方獲報後調閱監視器，循線鎖定2女身分，日前將2人查緝到案，但2女一開始辯稱只是上前攬客，發現他喝醉後就離去，但警方出示監視畫面，將2人行竊過程拍得一清二楚，警訊後依竊盜罪將2名伊拉客送辦。

萬華警方表示，阿公店有不少伊拉客，在入夜後出沒，看準喝醉的民眾伺機下手，提醒民眾酒後最好結伴同行，警方也將加強巡邏查緝，不要讓伊拉客有機可趁。