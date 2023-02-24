真的不要這樣騎車！一名駕駛日前直行在路口處時，遇到一名女騎士從外側車道打了方向燈後，完全不顧後方車況直接「鬼切」左轉，全程只花了2秒鐘，讓他嚇了一大跳，怒斥「以為方向燈打了就無敵，要我拿什麼賠妳！」，影片曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」分享一段行車紀錄器影片，只見畫面中，22日中午12時許，轎車直行在路口處時，左方突然出現一名身穿紅色外套的女騎士，打了方向燈後直接橫越車道鬼切左轉，過程只花了2秒鐘，把後方駕駛嚇了一跳，怒斥「大媽！車不能這樣騎的啊，以為方向燈打了就無敵，還好我車速不快，不然要我拿什麼賠妳…」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「這樣的橫切，快了！早晚的事…」、「趕著過清明節？」、「誰家的神主牌啊」、「移動神主牌」、「無敵星星」、「你今天不收這妖孽，明天繼續危害人間」、「真實的演繹了啥叫『鬼切』，可惜絞痛部永遠只會強制兩段式左轉，而不是抓這些三寶去上課」。