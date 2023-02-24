核二廠2號機3月除役，國民黨質疑恐影響供電，以致電價上漲，對此，經濟部長王美花表示，電價部分每年固定都有兩次電價審議委員會，審議之前台電會蒐集相關資料，對於國際燃料成本都會密切關注，最近有些回落，但相較還是比較高點，電價審議委員會會就各個面向，國際燃料成本相關民生照顧會一起做討論。

行政院長陳建仁今首度到立法院備詢，民進黨立委賴惠員詢問，民眾叫苦連天，電價是否會漲價？對此，陳建仁表示，穩定民生物價也是很重要的考量，電價審議過程中，一定會兼顧到，3月也會公布電費是否漲價；王美花則表示，去年用電大戶有漲電價，但民生用戶都沒有漲電價，這就是讓民生穩定有幫助。

至於疫後條例將挹注台電500億的補貼，對此，王美花說，疫後條例確實有一筆補貼台電，對台電的穩健經營確實有幫助，整個財務狀況國際燃料成本大家要一起來看。

日前王美花曾提到，核二廠2號機除役後，將會調度相關機組與水力發電，但外界質疑南部550天沒下大雨，是30年以來最大的旱災，對此，王美花解釋，我們的水力發電主要大發電是中部，包含德基水庫下來的有5個堰壩，就可以發電。

王美花指出，德基水庫水情不錯，還有8成的蓄水量，現在德基水庫有1.4億多噸，水情調度是沒問題，日月潭也在8成以上，和南部旱災沒有關係。

俄烏戰爭讓國際燃料成本大幅上漲，經濟部會責成台電，就燃料成本結構和物價做綜合討論，電價審議委員會將會就各項做審議。