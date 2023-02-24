南韓青龍影帝劉亞仁日前被爆出濫用俗稱「牛奶針」的藥物異丙酚，雖然尿液結果呈現陰性，豈料卻又爆出他大麻反應檢測陽性的消息，一時引發熱議，而昨(23)日韓媒報導他毛髮檢測結果出爐，推翻尿液的檢測結果，呈現出陽性反應，而警方也將擴大搜查範圍。

綜合韓媒報導，劉亞仁5日返韓後，被警方以涉嫌濫用藥物的名義調查，並採集不少體毛以及尿液進行檢測，當異丙酚尿液陰性檢測的結果出爐後，有專家出面表示：「尿檢只能查出在較短時間內服用過的藥物，而毛檢則較為準確，可以查出大部分一年內服用的藥物。」而昨(23)日南韓警方公布毛髮檢測結果已經出爐是陽性反應，也證實了此前的尿液檢查是「未測出」而非「未使用」。

此外，警方也指出將針對此案再次傳喚劉亞仁並擴大搜查範圍。對此，劉亞仁所屬經紀公司截至目前仍未回應外界爭議，僅表示已準備聘請律師，「指定律師後，我們會明確回應各位。」而部分品牌已開始下架有劉亞仁的影片。

유아인 대마에 이어 #프로포폴 양성···“엄홍식 잡았는데 조사 결과 유아인”



마약 투약 혐의를 받는 배우 유아인(37·본명 엄홍식)이 대마에 이어 프로포폴 검사에서도 양성 반응이 나왔다.https://t.co/QWyBtBa7T3 — 디지털트렌드 (@itmecha) February 24, 2023

事實上，韓國食品藥物安全處23日召開記者會時，處長吳裕耕透露此次只所以能抓到劉亞仁，要歸功於成熟的藥物管理系統，而透過該系統的資料比對，找出可疑的資料。然而，他也透露系統最初抓到的其實是「嚴弘植」(劉亞仁本名)。

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