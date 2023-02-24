立法院新會期上周開議，由於國民黨杯葛議事，行政院長陳建仁備詢處女秀喊卡，他今日總算站上備詢台報告施政方針。他強調，台海和平是全球民主國家的高度共識，政府將以蔡總統所提出的「4個堅持」，堅持自由民主的憲政體制、堅持中國民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志，致力維持台海和平。

陳建仁表示，1月31日他接續挑起行政院長的重責大任，感謝蔡總統的信任與託付，讓他有機會回饋自己的能力，回報國家裁培，為人民做事、為國家服務，將秉持「行公義，好憐憫，常存謙卑的心」的信念，全力以赴，他也感謝三位前院長努力，強調施政一棒接一棒，會戮力執行蔡總統為國家所擘劃的願景，為壯大臺灣奠定基礎。

陳建仁說，6年多來政府穩定施政，國家財政良好，持續為國人加薪、減稅、增福利，正因台灣總體經濟表現佳，去年全國稅收超出預算，年初蘇內閣也提出疫後特別條例，加速疫後復甦；新內閣將全力落實蔡英文交付的4大任務，包括盤整各項防疫措施、總檢討社會照顧體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業。

陳建仁說，未來將盤整各項防疫措施，讓民眾生活更加正常化，邁向疫後復甦新生活，同時進行社會照顧體系總檢討，範圍擴及育兒、長照、租屋族到房貸族，再到治安、道安、資安等；在提升國家基礎建設上，也會持續推動前瞻基礎建設第4期計畫，並完善農漁村環境基礎建設，強化中小企業競爭力，協助傳統產業升級。

他也首度談及兩岸、國防議題，強調備戰才能夠避戰，能戰才能夠止戰，為提升自我防衛能力，蔡總統親自督導國安團隊，提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，成為4大防禦區塊，以提升整體國防戰力，並自2024年起，恢復一年期的義務役。

他說，心房是國防的基礎，為鞏固全民心防，加強防範認知作戰，政府將持續精進錯假訊息的查核與澄清機制，讓資訊更投明公開，讓全民有能力辨識資訊真偽，以避免資訊戰的威脅。

針對國民黨要求針對低薪、能源、長照及勞保4大議題給予報告，陳建仁提到，當前長照2.0已有相當成果，未來將朝「鼓勵發展社區小規模多機能照顧資源」、「強化失能預防」、「充實均衡服務資源提高近便性」等方向努力；薪資水準也漸次展現成效，未來仍會視勞保財務狀況持續撥補，而能源政策朝向非核家園目標邁進。

最後，他感性指出，國家要團結，才能打造堅韌溫暖的臺灣，不管是國家建設、經濟發展或防疫，都須要中央、地方共同努力，政府與民間通力合作。現階段正是臺灣疫後社會療癒、經濟堅韌重建的關鍵時期，行政團隊一定全力以赴。