一名盧姓男子自組詐騙集團，在新竹市某透天厝為運作地點，集團成員分別飾演公安、公安隊長、檢察官等角色，以老梗手法詐騙大陸民眾，並將騙款透過水商匯回台灣以分贓，短短1個月內僅詐得人民幣2.5萬。新竹地檢署以違反組織犯 罪條例主持、參與犯罪組織、刑法加重詐欺、洗錢等罪名提起公訴。

以盧男為首的詐騙集團，去年11月28日起，以新竹東區透天厝為據點，加上其餘7人，分別飾演公安、公安隊長、檢察官等角色，對大陸地區被害人佯稱「名下銀行卡涉及洗錢罪，為何提供給犯罪份子從事洗錢活動」等話術，施以詐騙，要求被害人將匯款至指定大陸地區帳戶後，再透過水商將詐款匯回台灣分贓。

經檢警查獲至去年12月27日止，該詐騙集團共讓7名被害人上當，其中僅有陳姓被害人匯款人民幣2.5萬元，其餘6人還來不及匯款，詐騙集團就被真正的警察跟檢察官抓了。

新竹地檢署調查後，將盧男等8名詐團核心成員聲請羈押禁見獲准，全案偵查後，以違反組織犯罪條例主持、參與犯罪組織、刑法加重詐欺、洗錢等罪名，並以詐騙7名被害人，依1罪1罰之刑罰規定，於今年2月中旬，向新竹地方法院提起公訴，在押被告8人移審後，法院諭知繼續羈押。