近日全台鬧蛋荒，民怨四起！農委會主委陳吉仲21日首度為消費者未能即時買到雞蛋而表歉意，仍未平息外界要他下台的聲浪。國策顧問、作家黃越綏對此認為，台灣只因缺蛋就要求部長級的農委會主委陳吉仲下台，實在荒謬到了極點。許多網友則反轟「不下台才荒謬吧！是只有缺蛋嗎？搞出多少事」、「缺蛋還不算嚴重，那農委會乾脆廢了」。

黃越綏昨(23)日在臉書指出，台灣只因缺蛋就要求陳吉仲下台，實在荒謬到了極點，「放眼全世界，沒有一個國家的國情，會如此摻雜了太多的政治因素，而忘了面對任何的問題挑戰，都應該學會對事而不對人的邏輯與原則」。黃越綏強調，她跟陳吉仲完全沒交情，但陳的專業以及深入民間的努力是令人感動的，並細數過去處理的各種棘手事件，包括非洲豬瘟，鴨、雞禽流感，以及中國突然禁止台灣的水產與水果的衝擊等。

「缺蛋難道會比缺電缺水的危機還嚴重嗎？」黃越綏認為，政客為了蹭流量，再幼稚無聊的議題也不放過，但期待有智慧的老百姓就不要跟著起鬨了。

相關新聞轉傳至PTT後引來網友一面倒噓聲，並怒批「不下台才荒謬吧！是只有缺蛋嗎？搞出多少事」、「農委會幹成這樣，早該下台十次了」、「換個立場今天主委是藍的妳會不會也一樣護航？還是改砲轟叫他下台」、「希望未來政黨輪替也能同樣標準」、「荒謬的是缺蛋問題發生第二次，中間又經歷選舉大敗他還在」、「缺蛋還不算嚴重，那農委會乾脆廢了」、「劣跡斑斑，不只這個好嗎」、「民進黨最該下台的就陳吉仲跟王美花」。