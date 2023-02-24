周四泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.28點或0.06%，為462.5點。

安盛集團(AXA)上漲3.2%，報28.7歐元；該法國保險商雖然公布全年獲利低於預期，但上調2023業績指引，並宣布一項股票回購計畫。

銀行股升0.9%。保險股上漲0.3%。

週四公布的數據顯示，歐元區一月通膨率僅略高於初值預估，顯示物價增長已經過了高峰。

在半導體股支撐下，對利率敏感的科技股升0.4%。

輝達(Nvidia)在週三稍晚公布，預計第一財季營收超過華爾街預期；該公司指出，在聊天機器人等AI服務中增加使用晶片之下，將為公司帶來強勁增長。

歐洲的晶片股ASM國際、貝思半導體、愛思強(Aixtron)皆上漲在0.4%至1.2%之間。

然而各國央行加息的擔憂仍揮之不去。周三公佈的聯準會最近一次政策會議記錄顯示，幾乎所有政策制定者都支持進一步放緩加息，並指出通膨走向，將決定未來利率需要上升多少。

不過今年以來，Stoxx 600指數已上漲近9%，是標普指數3.9%的2倍多。主要是歐洲受益於較溫暖的天氣，人們希望經濟能避開衰退，並且從中國重啟中獲得助力。

工程公司勞斯萊斯飆漲23.7%，報133.1英鎊；稍早該公司公布去年獲利超出預期，並預測2023年獲利將繼續增長。

汽車股上漲1.0%。Stellantis也上漲3.6%，報16.8歐元。

媒體股上漲0.3%。英國廣告公司WPP集團升3.4%，報1051英鎊；該公司稍早預測，今年廣告營收增長率將為3%至5%之間，優於預期。

英國的巴克萊、渣打銀行、阿斯利康(AZ)和葛蘭素史克(GSK)均出現下跌，影響到英國股市下跌0.3%，並壓抑了歐股漲幅。