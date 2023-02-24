外資指出，緯穎現在正開發的新專案，有5成與AI相關，近期市場對ChatGPT的需求，緯穎將是受益者之一。公司也對今年和未來長期營運表現有著樂觀成長的預期。

儘管近期伺服器去化以及投資人對於超大規模伺服器需求削減的憂心，但緯穎經營階層並沒有改變對超大規模伺服器需求的看法，依然維持正向。預估今年緯穎仍能維持中高個位數的成長動能。外資則預估今年緯穎營收年增約7%。

緯穎表示，往年的營收占比都是下半年優於上半年，去年上/下半年占比約為43：57，2021年則是47：53。緯穎對於2024年產能增加50%，目前都沒有改變。

今年緯穎擴大資本支出至50億元，項目包括投資設備，不動產取得，從外包轉成自製。反應對長期未來產能的準備，延續對景氣長期看法。

在馬來西亞子公司，投資5000萬美金是工廠，未來亞太地區出貨據點，包含主機板跟後段組裝，有取得土地，預計蓋兩棟廠房，一棟後段組裝6月可以投產，一棟三層樓主機板明年下半有機會完工。

而在美國子公司，今年再增資4億美金，沒有工廠，是配銷功能的子公司，去年也有增資4億是為了存貨周轉營運資金使用。過去低利率是用借款高槓桿支撐營運，而在FED快速升息後，利息高漲存貨金額也上揚，去年決定增資美國子公司，讓短期借款可以清零。