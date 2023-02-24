51歲吳姓男子，2017年1月21日駕駛商船出海，並裝載預定走私到大陸貨物，包含拼裝車零件、舊手機電池、阿里山茶、嬰兒奶粉等，總價約195萬6484元，吳被查獲後拒繳罰鍰，還自恃名下沒有多少財產可扣押，士林分署調查後，發現吳有多張人壽保險，準備將保單強制解約變現，吳男為免損失，這才嚇得乖乖交錢。

吳男擔心保單被強制解約，直刻匯款繳清罰鍰。（士林分署提供）

法務部行政執行署士林分署指出，吳男當時走私貨品，在馬祖海域與大陸漁船接駁，並將195萬餘元的貨物搬運至大陸漁船，後來陸船被海巡署巡邏查獲，查出吳是走私者，吳遭財政部關務署裁罰195萬元。

吳男不服裁罰，辯稱當時東北季風太強，船上剛好裝載太多貨物快要翻船，又剛好大陸漁船經過，為了避免翻覆，才借用大陸漁船放一下貨物，沒想到漁船後來就消失在霧中，強調不是走私，種種說詞最後被駁回，吳仍需繳交罰鍰。

士林分署指出，吳此後遲不繳納，後來扣押吳的存款5萬元，以及他任職航運公司的3分之1月薪，累積執行87萬4920元，後來查知吳持有多筆人壽保險保單，日前核發命令查扣，並準備強制解約，要拿保單解約金來清償餘額。

吳男此刻才驚覺事態嚴重，考量人壽保險被解約後無法回復，也不可能以相同條件重新投保，緊急趕在保險公司解交解約金至士林分署前，在18日以匯款方式，一次繳清剩餘的罰鍰108萬餘元。

士林分署呼籲，民眾從事貿易進口及出口，應遵循相關法律依法報運，切勿以身試法，如遭裁罰應儘速繳納，義務人若確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件，申辦分期繳納，切勿置之不理，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。