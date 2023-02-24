大陸《第一財經》24日報導，大陸全國自然災害綜合風險普查工作日前披露，在過去3年，住房和城鄉建設系統動員了大陸100％鄉鎮、100％社區（行政村）和7‰家庭、260多萬人參與調查，「住房城鄉建設行業獲取了全國近6億棟城鄉房屋建築數據以及80多萬處市政設施數據」。這一組數據被廣泛解讀為首次回答了中國到底有多少房子。但根據大陸住建部自2022年底以來陸續對外披露的資訊來看，「6億棟」並不能作為這一問題的解答。

《中國建設報》報導，由住建系統承擔的房屋建築和市政設施普查，涉及大陸6.6億棟城鄉房屋建築。其中，農村房屋量大面廣，以棟數計占城鄉房屋建築總量90％以上，以面積計占一半；而城鎮房屋則為4700多萬棟，同時分為住宅與非住宅兩大類。

這意味著，看似龐大「6億棟」中並不全是商品房。有房地產業者表示，「農村房屋在其中占了9成，城市中還有一棟棟廠房之類的建築，總的算下來，住宅占比不會很大。」

《第一財經》報導，同策研究院研究總監宋紅衛表示，普查小組給出的數據中除了商品住宅以外，還包括了大量的非商品住宅房屋，比如工廠、員工宿舍、旅店、長租公寓等，此次調研更重要的的意義是「數位化構建了全國建築的樓盤字典」，這對於中國未來產業規畫及住房的規畫具有重要的意義。

這一數據引得廣泛關注的關鍵在於，近年來關於大陸房地產是否過剩的討論不曾斷絕，關於房屋空置率高企話題也總會吸引眼球。

從目前各方面統計和研究的數據來看，中國當前人均居住空間並不小。據大陸國家統計局發布的《中國人口普查年鑒2020》顯示，截至2020年11月1日，中國家庭戶人均住房建築面積達41.76平方米。其中，鄉村的家庭戶人均住房建築面積為46.8平方米，城市和鎮的分別為36.52平方米、42.29平方米。

但這其中存在著結構性問題。據上述普查年鑒，在擁有廣州、深圳兩大一線城市的廣東省，其人均住房建築面積約為29.59平方米、戶均為72.06平方米，位列各省市之末；上海的人均和戶均居住面積分別為30.58和73.86平方米，位列倒數第二；北京的則為33.41和77.64平方米，位居倒數第三。

若假設得房率平均為80％，一線城市的人均套內面積則將低於27平方米。據中銀證券研報顯示，發達國家的這一指標普遍在30平方米以上，其中美國、英國、法國分別為52、40、37平方米，日本、韓國則分別為31、27平方米。該機構預計，每年由人均住房面積提升帶來的新增住房需求仍將有約5億平方米左右。