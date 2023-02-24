一名網友分享，在路邊看到一株雜草，讓他回憶起年幼的時候常常摘下來當零食吃，引起網友討論，不少老饕驚呼「龍葵超好吃！」不過，專家則警告，食用龍葵要特別注意，吃太多恐中毒，如果真要吃莖葉要煮熟，果實要選紫黑色成熟的果實。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，在路邊看到一株植物，有著普通的綠色葉子，頂部結著一顆顆黑色的小果實，大小看起來和珍珠很像，讓他忍不住懷念說，這是「小時候的零嘴！」

貼文引起網友討論，不少老饕直呼，這是龍葵，葉子煮鹹粥超讚，但在北部應該很少看到。「黑力啊菜，比地瓜葉好吃多了，黑葉的更好吃，冬天才有的菜，北部應該吃不到這菜」、「煮稀飯超讚」、「我小時候也吃過黑子」、「這個好吃！」

根據事實查核機構ＭyGoPen的查證，那株植物的確就是「龍葵」，但要食用龍葵卻要很小心，醫師表示，龍葵含有生物鹼類的成分，對腸胃道黏膜有刺激性、對中樞神經，特別是運動及呼吸中樞有麻痺作用，在血液方面有溶血作用；服用過量會產生中毒現象，因此食用時須特別注意，建議莖葉要煮熟食用，果實要選紫黑色成熟果實。