2022年全球受到疫情紅利(WFH商機)終結及高通膨的影響，以至於終端需求的一路下滑，且去年第4季亦有富士康鄭州廠罷工事件，造成台商海內外PCB製造營收的顯著下滑，以至於衰退2.6%，但仍然連續6個季度突破單季新台幣2000億元，且受惠於匯率下降及前3季業績極佳下的強力拉抬，整年營收仍達新台幣9033億元（約為302.86億美元），較2021年新台幣8178億元成長10.5%（美元計價成長率為3.3%）；台商PCB製造在此環境下，營收仍然持續攻頂再創新高，達新台幣9033億元。

就產品結構來看，2022年台商PCB產品結構為軟板佔26.7%、傳統多層板佔26.3%、載板佔19.1%、HDI佔19%、軟硬結合板佔1.4%、其他佔7.5%，其中軟板比重首次超越多層板成為台商PCB的出貨主力，原因為蘋果手機與筆電的需求持續強勁，帶動軟板滲透率的提升。

再者，載板受惠於半導體市場的火熱，已連續7季保持30%以上的大幅成長，2022年成長率更高達40.8%，比重排名上升到第三；若由應用別來看前五大領域為：通訊佔比為32.3%、電腦佔比22.8%、半導體佔比19.1%、消費電子佔比10.7%及汽車佔比10.5%。

若依生產基地來看，去年台商PCB製造中國大陸佔比60.6%、台灣佔比37.1%、其他地區佔比2.3%；近年來載板的快速增長，拉高台商在台的生產比重，海外生產地則集中在東南亞，包括泰國、馬來西亞和越南，近期因地緣政治衝突以及國際客戶對供應鏈的布局規劃，使台灣PCB產業再度興起南向意願。

展望今年，TPCA表示，隨著大陸官方調整防疫政策，使需求升溫，重回擴張區間，且通膨逐步降溫，市場預期Fed可望放緩升息步調，儘管2023年仍是相當挑戰的一年，但受惠於外在環境趨於穩定，各個產業鏈環節都有望實現產值的回升，預期在新一波的AI革命下，將帶動的全球高階運算晶片及伺服器的增長，以及在國際碳中和的環保浪潮與美中歐的獎勵政策支持下，電動車的出貨將持續增加，加上今年載板廠擴廠的新產能陸續開出，台商PCB製造表現有望於2023年下半年反轉，全年營收預估可達到新台幣9178億元，年成長率為1.6%。