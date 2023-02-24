近期台灣投資人近期掀起買債熱潮，其中主打每月領息的債券ETF吸睛力更強，市場上唯二檔「月月配息」債券ETF：中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B），近一年規模及受益人數增長快速，其中中信高評級公司債（00772B）在A級以上公司債ETF當中，規模與受益人數都居冠，吸引超過2.8萬個投資人申購，總規模更達752億元。

根據統計，截至2月20日，中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）規模分別為752億元及700億元，近一年增加239億元與169億元，同時，截至2月17日，這兩檔的受益人數也都居同類型債券之首，分別增加2.4萬人、及6382人至2.8萬人及7251人。

中國信託投信表示，美國聯準會2022年為抑制通膨，採取激烈的手段升息，促使債券殖利率飆高，評價面更具有吸引力，兩檔月月配債券ETF近期也相當火熱，不斷吸引投資人申購，除了是因為投等債吸引力十足之外，更因為這兩檔是市場上唯二兩檔月月配ETF，讓投資人每月領息，存債存得更有感。