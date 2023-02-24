吃藥要配溫開水的觀念日漸普及，但吃藥後還有許多注意事項，醫師表示，吃藥後1小時要避免4種食物與飲品，包括咖啡因飲料、葡萄柚或柚子、酒、紅麴或納豆，否則不只會影響療效，嚴重還可能導致中毒，民眾不可不慎。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書粉專上表示，吃藥1小時候不能服用4種食物或飲料，以免藥物在胃中產生交互作用，不但可能影響療效，還可能產生藥物交互作用，導致肝臟無法代謝藥物，堆積在體中造成中毒。

1. 咖啡因飲料：茶和咖啡中的茶鹼會和藥物結合，引起嘔吐、痙攣、心悸等副作用。此外，咖啡與茶中的鞣酸 (即單寧酸)會影響鐵的吸收，會使含鐵的保健食品功效受到影響。

2. 葡萄柚或柚子(果肉與果汁)：葡萄柚、柚子或柳橙果肉和果汁中，含有抑制肝臟代謝酵素的成分，可能導致肝臟無法代謝藥物，堆積在體中造成中毒，發生嚴重副作用。

3. 酒：酒除了可能影響藥效，還可能增加不良副作用，特別是酒精和安眠藥一起服用，會增加安眠藥中樞神經抑制作用，對人體非常危險，若與止痛藥一起吃，也可能增加肝毒性風險。

4. 紅麴或納豆：在服用降血脂藥品時，若同時攝取紅麴或納豆，會使降血脂的藥效濃度增加，導致副作用產生。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！