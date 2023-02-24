新竹市北區海濱路266巷因可通往17公里海岸線，行人、自行車出入頻繁，然而不到6米寬的巷弄，時常有大型車進出，去年更發生過老翁遭貨車拖行致死事故。立委邱顯智、市議員林彥甫昨辦會勘，盼還給港北居民安全回家的路，市府表示，短期將鋪柏油、立標牌禁止3.5 噸以上大貨車通行，中長期也將研議拓寬道路計畫。

新竹市北區海濱路266巷在去年1月發生死亡車禍，一名蔡姓老翁清晨走在路邊被大貨車拖行致死，港北里長曾欽裕指出，「事故發生在清晨，老阿伯走在266巷，即使靠邊行走，還是被附近屠宰場駛出的大貨車勾到，拖行致死。」

由於該巷弄可通往17公里海岸線，行人和自行車出入頻繁，事故發生後當地居民人心惶惶，居民走在巷內都緊貼路樹，閃避大貨車。為改善當地行人安全，邱顯智、林彥甫昨辦會勘，邀請港北里長曾欽裕、新竹市府、農田水利署，以及土地權屬機關國產署和退輔會，共同到場也達成多項共識。

林彥甫指出，海市府應積極保障民眾通行的安全，不能因此處有設立私人屠宰場和廢土場，就放任大型車輛行駛不到6米寬的巷道，危害人民的生命安全。

邱顯智則認為，土地權屬機關，國有財產署和國軍退輔會，也應積極配合市府提出的改善方案，不論是同意設置標誌立牌，或是無償提供作為拓寬道路的用地。

會勘中也針對改善方案達成共識，市府工務處表示，短期將重鋪柏油改善路面，並由交通處設立「3.5 噸以上大貨車禁止通行」的立牌於266巷及518巷口，避免未來又造成民眾被大車撞的悲劇。

至於中長期部分，市府會研議拓寬道路的計畫，如有需要，國產署、退輔會將配合無償撥用土地；經申請，農田水利署也會同意，在不影響灌排功能下，將農田渠道加蓋。