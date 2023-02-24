富采將於5月31日召開股東常會，今年將進行三年一度的董事改選，富采上傳董事候選人名單，原為法人代表身分的彭双浪，今年將爭取一席董事席次，正式進入富采董事會，此外，富采董事長李秉傑、隆達董事長蘇峰正均缺席本屆董事候選人名單，本屆董事成員出現不小變動。

根據富采上傳的名單，彭双浪、林雨潔、范進雍、唐修穆分列四席董事，其中三名具友達、隆達色彩，晶電背景僅一席；獨立董事名單包括沈顯和、王偉臣、許恩德、鄒純忻、沈維民，獨立董事中，晶電、友達色彩人馬各一名。

業界分析這一份董事候選人名單，由於李秉傑不在董事名單上，將無法角逐本屆富采董事長職務，顯示富采董事長可能易主，而以目前董事名單上的人選來看，友達集團色彩明顯取得優勢，若無意外，彭双浪出線的機率最大，而這也代表，友達集團從富采最大單一股東角色，可望進一步擴大取得富采的主導權，未來友達的資源將會長驅直入，在Micro LED上大打國際盃。

友達目前為富采最大單一股東，持股比率超過10％，彭双浪去年12月自掏腰包，增持富采150張，增持股份的動作就已經引起市場關注，如今赫然出現在富采董事名單上，更替友達未來將一手主導富采的輪廓鋪路。