新竹市43歲陳姓男子去年8月與前女友有金錢糾紛，因女子無力償還，陳男遂夥同程姓友人強逼女子簽下50萬元本票。程男更密謀準備將女子賣去泰國，夥同張女等多名友人強押並囚禁女子於眾人租屋處，期間女子不只遭受虐待，還被兩名男性輪流性侵。新竹地檢署訴張女等9人涉犯買賣人口未遂、妨害性自主等案，從重求刑，法院全數判決有罪，最重者遭判有期徒刑7年6月。

陳男前女友因積欠他債務，竟夥同程男在去年8月3日強逼女子簽下超過債務的50萬元本票，但女子仍無力償還。後程男、張女、何男、毋男以及葛男密謀將女子賣往泰國，於是眾人設計強押女子分別載往毋男、葛男以及張女的租屋處輪流拘禁。

期間張女、何男、毋男共同又逼迫女子簽下面額總數50萬元本票，還奪走女子手機切斷外界聯繫，兩名男子分別持電擊棒與空氣槍攻擊女子，還分別性侵女子。張女則另外透過兩名張姓、陳姓仲介，聯絡境外買方，談妥交易預備將女子以40萬元代價賣往泰國。

幸運的是，張女在8月15日駕車搭載何男、葛男騎乘機車，途經新竹市光復路1段及慈雲路口，因故與大貨車發生行車糾紛，3人心有不甘，何男持空氣槍朝被害人車輛車窗射擊鋼珠彈、葛男則持棍棒敲破該車照後鏡。警方獲報後上門逮人，才發現遭囚禁的女子。

新竹地檢署調查後，去年9月14日偵查終結，並依恐嚇取財、買賣人口未遂、私行拘禁、強制性交等遂嫌將眾人起訴，並求處重刑。新竹方法院近日以被告 9人犯罪事證明確，全數判決有罪。其中，涉及強制買賣人口未遂的張女等5人，法院認所犯屬危害社會治安重大、情節嚴重之犯罪類型，張女等5人分別遭判處有期徒刑3年4月至4年6月不等，另毋男尚犯強制性交罪，與所犯強制買賣人口未遂罪，則經法院判處應執行有期徒刑7年6月。