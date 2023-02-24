34歲桌球好手江宏傑2021年閃電與日本桌球天后福原愛結束5年婚姻，過去兩人總用「111222」的數字放閃，意指福原愛的生日11月1日和江宏傑生日2月22日，恢復單身兩年的江宏傑日前發文慶生，引來另一名天后陶晶瑩不僅留言道賀，更暗示他：「我發現很多女生對你有意思，你知道嗎？」

江宏傑過去和福原愛的婚姻羨煞旁人，未料從2021年起全面崩盤，福原愛先是回日本上節目自稱有回日本生活的打算，接著又被拍到和橫濱男出遊，江宏傑第一時間原本表示相信福原愛，未料後來被日本媒體爆出言語及精神霸凌福原愛，才不得不選擇放手，同年7月聯合發出聲明證實結束彼此婚姻關係。

陶晶瑩暗示江宏傑身邊有新桃花。（圖／翻攝自江宏傑 Chiang Hung-Chieh臉書）

江宏傑後來被爆與21歲的木木（林葦妮）關係密切，兩人在直播中疑似放閃，女方會問：「我現在漂亮嗎」，可江宏傑並沒回答，而木木還會趁機誇讚「好帥哦」、「很喜歡」等字眼，對此，木木喊冤表示：「小傑就是好前輩、好哥哥的關係」，江宏傑則回應目前心力都放在照顧家人身上，周遭女性全都不是考慮的對象，無奈說：「可能10年後吧，有好消息再跟大家說，等我自己事業狀態回到我覺得可以為小孩、另一半負責就可以。」

近日，江宏傑曬出自拍帥照寫下：「謝謝大家的祝福，34歲生日快樂，平安健康」，引來一排藍勾勾藝人留言，陶晶瑩意有所指說：「我發現很多女生對你有意思，你知道嗎？」江宏傑回：「謝謝陶子姐，有嗎有嗎」，陶晶瑩語帶玄機說：「你身邊就有......」，江宏傑害羞說：「我感受一下」，其他網友回應：「所謂告別錯的，才能與對的相遇⋯祝福！」、「我們客家民族是永遠不被打敗的」、「我啊我啊」、「小傑那麼帥，一定受歡迎」。