高雄市長陳其邁23日提出交通新政策，宣布高雄市區通勤月票從原先的1250元降至399元，國民黨高市議員李雅靜怒轟，台南市、屏東縣的通勤月票都只有299元，高雄月票足足貴了100元。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁23日提出交通新政策，宣布高雄市區通勤月票從原先的1250元降至399元，而南高屏全區通勤月票每月999元，國民黨高市議員李雅靜怒轟，台南市、屏東縣的通勤月票都只有299元，高雄月票足足貴了100元，搞不懂陳其邁在高興什麼。

李雅靜痛批，陳其邁23日歡天喜地舉辦記者會，宣布即將推出高雄市區通勤月票399元及南高屏全區通勤月票999元，她聽到相關消息後，原本也相當開心，不過，後續她發現台南市及屏東縣也相繼宣布相關政策，且台南、屏東通勤月票都只要299元，唯獨高雄是399元讓市民氣到飽，真的搞不懂陳其邁在高興什麼？

對於李雅靜質疑，高雄市交通局回應，高雄有捷運、輕軌、公車、YouBike、渡輪等公共運輸，與台南、屏東相較之下能選擇公共運輸較多；另外，台南每月平均刷卡搭公車350元，299元月票換算下僅85折優惠，高雄原有MeNGo每月1250元，通勤月票價格為399元，約釋出3折優惠，大幅減少市民通勤費用。