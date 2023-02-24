1.經過季節性因素調整後，美國上季實際GDP年增2.7%，較預期2.9%稍低，前值則為2.9%。分析師表示，美國2022年最後1季的經濟成長其實沒有很好，不過，還是可以期待為本季可能轉強的跡象。

2.市場臆測美國聯準會可能會進一步緊縮銀根，國際金價走勢也較疲弱，跌至7周新低。紐約現貨金曾跌至去年12月30日以來最低，每盎斯一度為1816.6美元，跌幅約0.5%，最後收在1821.9美元，也跌0.21%。

3.美國上周首次請領就業補助人數意外減少，表示當地就業市場仍然強勁。市場預估，聯準會的升息周期可能會延長，美匯指數也被激勵，最後漲0.06%，來到104.57。

4.美國能源資訊局（EIA）指出，美國上周原油庫存多增加764.8萬桶，遠高於預期值208.3萬桶，且連9周都是增加，已累計達6000萬桶。美國原油庫存一如預期持續成長，但在俄羅斯擴大減產之下，國際油價止跌，紐約期油連跌6天後，收漲1.44美元或1.95%，每桶為75.39美元。倫敦布蘭特期油也收漲1.61美元或2%，每桶為82.21美元。

5.曾在21日重回25000大關的比特幣，目前在24,057.34美元左右，跌幅為0.37%。2023年迄今，比特幣漲幅已高達約45%。