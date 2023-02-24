二月歷經兩周補班後，終於到了有四天假期的二二八連假，相信許多朋友都有規劃外出度假的旅遊行程，如果無法做長程旅遊，高雄市政府青年局也特地推薦在地青創娛樂，歡迎民眾閒暇時可以走訪遊玩。

「白屋文化工作室」兼具生態與文化內涵，適合親子同遊，體驗寓教於樂的休閒時光。(高雄市青年局提供)

近年來青年局為協助青年創業，已推出多項政策，包含青創貸款、利息補貼以及青年創業相關補助，期能降低青年創業困難，透過各項政策協助多家青創事業打穩地基，包含觀光及娛樂業者，以下盤點出高雄健康又好玩的特色店家，歡迎民眾多捧場支持！

「白屋文化工作室」在橋頭糖廠開設藝術展覽空間，不定期展覽在地藝術家作品。(高雄市青年局提供)

位於橋頭糖廠的「白屋文化工作室」，日據時代曾是達官顯要聚會的「橋仔頭招待所」，由一群在地文化守護者重建為藝術展示空間，亦是台灣唯一以「藝術與生態」通過認證的場所，該工作室透過整合在地故事，並提供親子客群參與五感體驗教育，其中「作伙來攀樹」的體驗課程，由全台首位取得美國黑帶攀樹證照的教練，親自教授樹的倫理，且透過實際的拋繩及攀樹練習，讓體驗者可以利用攀繩技巧逐步靠近樹冠層，在大自然中有全新的感受。

「磐昇國際」以箭會友，是大人小孩都適合培養專注力與耐心的射箭運動場所。(高雄市青年局提供)

「磐昇國際」則是在「鳳山運動園區射箭場」，除一般「傳統箭靶」外，比較特別的是提供「數位箭靶」。以高科技感應投影設備結合傳統弓箭，並且設計多元的靶項、遊戲射擊、成績雲端紀錄等技術，讓民眾在室內也可以體驗射箭樂趣。「數位箭靶」附數位遊戲闖關模式，例如共同打擊喪屍，或是射山豬，甚至還可採限時競賽的方式，與家人朋友共同闖關，比傳統方式只是單純把箭射在靶上比分，更具互動性及視覺效果!

高雄市青年局局長張以理表示，後疫情時代景氣開始復甦，在地年輕朋友可以趁勢追擊、衝出開春新氣象，112年青年局仍持續推出「高雄市政府青年創業貸款」，其貸款金額最高可達200萬元，更提供3年利息補貼並免提擔保品、免徵保證人，大大舒緩青年朋友創業壓力；此外也陸續推動青創補助，並提供相關創業諮詢及課程等資源協助，有需要的朋友，可以到高雄市青年局官網查詢相關資訊。