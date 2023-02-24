獨董吳清松指出，他所關心的議題在於是否確有公司經理人於辦公場域參與部分董事或獨立董事會議(聚會)討論特定人事提案，對於改派子公司國票創投法人董事代表人案，持保留意見。獨董陳惟龍則持反對意見，亦認為部分特定董事參加的「會前會」都應事先調查釐清。

獨董陳淑娟與饒世湛則持贊成意見，認為國票創投2022年的績效考核為丁等，是依據實際數據在「獲利績效」、「業務績效」及「管理績效」三大評鑑項目不同加權計算後的實際結果，年度虧損4.81億元，凸顯內部管理因長期疏失，導致重大虧損，獲利績效為零。

國票金指出，重要人事案均須提董事會通過，由全體董事共同決議始生效力。如有部份個別董事私下交換意見，公司方面並無從規範，其交換意見，亦不具法律效力，純屬意見交流。

而對子公司經營訂有相關績效評核指標，依年度進行考核，並參酌稽核報告及董事會意見，據以辦理相關人事調遷及任免，並依法派任。