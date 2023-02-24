雙方簽署的MOU範圍與項目，包括雙方擁有的科學數據、資料庫等研究資源交換分享，互相協助對方與當地產業、政府及學術機構建立關係，進行共同研究、參與地方及中央計畫，及提供當地產官學關係建構進行全方位合作，契作目標近程100公頃、遠程1000公頃。

商研院董事長許添財曾多次赴彰化永靖鄉核心基地現場考察，觀摩試驗種植、當地產業環境與社區生活現況。他表示，此次將以院內推動地方創生的豐富經驗為基礎，結合最新數位轉型與ESG永續轉型方法，協助「可可專業區地方創生計畫」合作事業快速「精準」發展。

可可蔬果生產合作社創辦人江智超則表示，過去在中國大陸經營高科技事業38年，因疫情在故鄉永靖鄉長住時間較長，有機會參加小學母校60周年校慶，得知因缺少生源即將面臨被廢校危機，原因是農村沒有年輕人就業機會，年輕人大量外移造成當地人口老化。

江智超研究發現，南部已有種植可可、且連6年取得世界金牌，對此決定成立「彰化可可蔬果產業合作社」，投入推廣現代化規模契作合作經營。目前2年半來已栽種1公頃，經不少政府專家長期指導，對選種、育苗、種植、成長、到開花結果，已展現優質穩定的成果。

許添財指出，經多次與合作社創辦發起人江智超董事長討論，供取得4點共識。首先，可可產業能結合農業、休閒產業、農特產品銷售、旅遊與綠色消費總體發展，以農業與農村為主體，發展出「六級化」明星產業。

而對農民而言，相較於種植水稻，可可樹的有效與「友善」種植，每株可年產120顆A級優果，換算每公頃所得替代效果可達8倍。更重要的是，運用最新數位轉型、ESG永續轉型的數位科技方法與商業模式，營造以可可產業為核心的數位創新生態系。

許添財認為，藉此創造新附加價值、提高收益，讓農村產業轉型升級，衍生多元的高附加價值服務性商品，能創造新就業機會、讓青年回流，並以農村多元產業發展新結構與面貌，發展地方特色觀光旅遊，發揚地方創新特色的傳統文化。

許添財表示，商研院以中部辦公室在第一線服務，加上智慧新媒體行銷、智慧科技、創新商業模式、電子商務與人才培育等各所核心技術與輔導能量協作，非常看好中部地區發展此一智慧創新可可產業前景。