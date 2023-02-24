外媒報導美軍將大幅擴大在台駐軍人數，加強對台灣軍方的訓練計畫。國防部長邱國正今天受訪表示，他不曉得消息來源為何，事實上台灣與美方有很多交流，不限單一方面，如請教美方如何應用武器裝備，得徹底了解訊息才能說明。

華爾街日報23日報導，引述未具名美方官員表示，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，較一年前的30人左右大幅增加。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。

立法院今天邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢，邱國正在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，美軍是否會擴大在台駐軍人數。邱國正表示，這訊息是從美方媒體出來的，但他不曉得消息來源。事實上台灣與美方有很多交流，不限於單一方面，比如請教美方如何應用武器裝備；關於美方擴大在台駐軍，這訊息得徹底了解才能說明。

邱國正日前接受天下雜誌專訪時表示，中共兩週內拿不下台灣，媒體今天詢問如何做出此判斷。

邱國正表示，不只兩週，「我想奉陪到底吧」，中共好像認為短期就能一次拿下台灣，但這預想太寬大；國軍平時就做戰備工作，敵方有多大能耐，都預估過。

邱國正指出，俄烏戰爭帶給中共很大啟示是一定會「求快」，但再快台灣空間就這麼大，且一定要通過台灣海峽，他不認同「一下就能拿下台灣」的說法。

談及國軍聯兵營將赴美交流，邱國正表示，過去國軍赴美交流多是戰鬥層級，教一些技能；至於營聯層級則是戰術基本單位，層級提高訓練範圍變廣，包含參謀作業、計畫測定、部隊運用等。

日本智庫評估共軍2026年犯台，而美日台聯手卻慘勝，媒體詢問如何看待。邱國正表示，國軍隨時都在準備，他不討論年份問題。