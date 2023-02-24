杜姓女子去年在酒吧見1名爆乳女客醉癱在沙發區，竟控制不住情慾，將伸手進醉女內衣，硬拉出她右乳後，使出吸奶力氣用力吸舔，把對方乳頭吸到紅腫黑青，醉女因胸部劇痛驚醒高喊「不要」，杜女還在對方耳邊呼氣說「幹，好想跟你做」，後因醉女的友人找她回家，杜女才急忙從她身上爬起。台北地檢署依乘機猥褻罪起訴杜女。

起訴指出，杜女去年7月28日凌晨1時30分，在北市中山區某間酒吧，見被害人不勝酒力，酒醉半躺半坐，身體癱軟在聚會處所的沙發區休息，杜女見被害人胸前雄偉，萌生色慾，認有機可乘，即將手伸進被害人上衣撫摸胸部，再將她右側乳房拉出衣服外。

杜女一見被害人胸部，即低頭對被害人乳頭、乳房一陣亂親，還用力吸吮，被害人因胸部劇部而驚醒，但酒醉使不出力氣推開杜女，只能對杜女說「不要」、「你把我弄得不舒服」。

但杜女在被害人求饒下，並沒有罷手，反而繼續吸吮被害人胸部，造成被害人乳房紅腫及挫傷，杜女還進一步親吻被害人左側臉頰，在被害人耳邊低聲說：「幹，好想跟你做」。

後來因被害人同行友人前來沙發區，要叫被害人一起回家，杜女見狀才趕快從被害人身上離開，事後被害人到醫院驗傷後，向中山警分局報案提告。