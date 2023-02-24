新竹縣交旅處在連假前稽查旅宿，為民眾權益把關。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

228連假即將到來，不少民眾紛紛規畫出門遊玩的行程，新竹縣旅宿業訂房率突破7、8成，為保障旅客入住竹縣合法旅宿安全，新竹縣政府近日特別組成聯合稽查小組，至竹北6家旅館進行消防安檢、衛生設施等項目稽查，稽查旅館全數合格，透過連假前加強旅館稽查，為民眾入住權益把關。

交通旅遊處長戴志君指出，據統計1月份遊客人次，竹縣熱門景點北埔、內灣及湖口老街遊客人次將近35萬人，緊接著228連假即將到來，適逢山區賞櫻景點司馬庫斯、山上人家等櫻花盛開，還有台鐵內灣支線從橫山、九讚頭至合興車站沿線櫻花美景，勢必將再迎一波旅客人潮。

為迎接人潮，縣府定期或不定期稽查縣內旅宿業，健全旅宿業品質。目前新竹縣合法旅宿營業共計128家，在即將到的228連假，包含新竹縣內大型旅館如喜來登、安捷國際酒店、六福莊等及民宿協會，均表示連假訂房率已達7至8成。

交旅處提醒民眾，部分非法旅宿及日租套房於訂房平台刊登精緻裝潢的房間照片，吸引旅客入住，但為規避政府查緝，刊登資訊不完整，入住、訂房地點不同，實際房間狀況與刊登照片品質落差大，容易產生消費糾紛，且有治安、無投保公共意外責任險等問題，呼籲民眾不要入住非法旅宿。

連假前，縣府交旅處偕同警察局、消防局及衛生局等相關單位，組成聯合稽查小組，至竹北旅館展開各項安檢稽查，以保障旅客住宿安全及品質。縣府將持續透過網路巡查、現場稽查等方式，要求未取得旅宿登記證業者限期改善、下架廣告，如逾期仍不改善者，則進行裁處。

縣長楊文科呼籲，遊客在訂房前應選擇經政府把關的合法旅宿，可至交通部觀光局所成立的台灣旅宿網查詢（https://taiwanstay.net.tw/），確認旅館為合法旅宿，避免入住非法旅宿及日租套房。