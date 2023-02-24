為了回應龐大的客戶需求，台積電在國內外積極擴廠，近日傳出為了使新廠房能夠順利通過消防安檢，砸重金挖角消防員進入公司就職，年薪甚至上看360萬，堪稱「領5年抵10年」的誘人待遇引發出走潮。對此，台積電低調證實有延攬具有消防背景的專業人才，但相關職務與待遇則依照公司標準流程規範。

傳出台積電看上的消防人才主要負責消防安檢和危險物品管理，盼借助他們的專業讓新廠房順利取得建照和使用執照，原先台積電的徵才消息只是口耳相傳，但許多人看到「學長們」收入三級跳，紛紛考慮轉職，傳出北部約有10人出走，光是新北地區就高達5人。

ETtoday報導，台積電證實，基於強化廠區安全與風險管理的目的，確實有招募具專業經驗，包含消防背景的人才在各廠區支援環境安全、災害防治與緊急應變等任務。

不過台積電並未正面回應待遇的傳聞，僅強調相關職務、職稱與敘薪依據台積公司標準流程規範，公司秉持人才多元化，將繼續依據營運與發展需求，與各專業領域的人才接觸。