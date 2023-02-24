美國總統拜登本周在訪問波蘭時表示，為了阻止莫斯科在烏克蘭的侵略戰爭，美國及其盟友將對俄羅斯實施進一步的制裁措施。美國之音引述《紐約時報》報導，美國政府實際上在對俄羅斯實施制裁的同時，目前越來越將注意力聚焦於中國為防止俄羅斯經濟崩潰而向莫斯科提供的經濟援助。

《紐約時報》指出，中國是世界上最大的電子產品、無人機和汽車零部件的製造商之一，中國在俄羅斯遭遇西方嚴厲制裁後，越來越成為其北方鄰居最為重要的經濟夥伴。

中國政府在俄烏戰爭上的官方立場是保持中立，同時呼籲相關各方以和平談判化解分歧。但是北京一直拒絕參與西方對俄羅斯的制裁，甚至公開拒絕對俄羅斯的侵略行為提出譴責。北京同時還維持和擴大與俄羅斯的經貿關係，不僅大量出口俄羅斯所需的包括半導體晶片在內的商品和技術，而且大舉購買俄羅斯遭制裁後銷路不暢的石油和天然氣。

《紐約時報》援引貿易統計數據稱，俄烏戰爭持續一年，俄羅斯遭到西方制裁一年後，中國、土耳其和一些前蘇聯加盟共和國卻持續向俄羅斯提供大量可供軍民兩用的產品，包括原材料、智慧型手機、車輛和計算機晶片。

美國政府現在還越來越擔心北京向莫斯科提供可以用於烏克蘭戰場的殺傷性武器。雖然美方官員表示，尚未看到北京在是否向俄羅斯提供武器問題上已經作成決定的跡象，布林肯國務卿說，中國有可能正準備這麼做。他警告北京，如果這麼做，就會有「嚴重後果」。

報導引述美國有線電視新聞網（CNN）稱，中國目前通過三個辦法來為遭受嚴厲制裁的俄羅斯經濟輸血打氣，以防止俄羅斯經濟在西方制裁下全面崩盤。

首先，北京大量購買俄羅斯因外界制裁而銷路不佳的能源產品，包括石油和天然氣。

據CNN報導，西方國家不僅對俄羅斯油氣實施禁運，而且還將一些俄羅斯銀行踢出環球同業銀行金融電信協會（SWIFT）系統，使其無法與其他國家進行國際結算。美國和歐洲盟國還凍結了俄羅斯央行存在海外的大量資產。

這些旨在削弱俄羅斯經濟、從而削弱俄羅斯發動戰爭能力的舉措的確有一定的效果。根據世界銀行的最新統計，俄羅斯經濟2022年陷入衰退，萎縮高達4.5％。但是俄羅斯的財政收入卻有增無減，這在很大程度上是由於國際市場上能源價格飆升，而俄羅斯將大量油氣產品轉售給中國和印度等國。

「中國通過擴大與俄羅斯的貿易從經濟上支援了俄羅斯的戰爭努力，這也削弱了西方國家試圖損毀俄羅斯戰爭機器的努力，」美國智庫歐亞集團（Eurasia Group）研究中國和東北亞問題的專家尼爾·湯瑪斯（Neil Thomas）接受CNN採訪時表示。

根據中國海關公佈的數據，中國去年對俄貿易比前年暴增30％，總額高達1900億美元。中國去年3月至12月從俄羅斯進口的原油就比前一年暴增45％，達到506億美元。

CNN報導說，中國在經濟上力挺俄羅斯的第二個辦法就是取代西方國家的供應商，向俄羅斯提供價值幾十億美元的機械、電子產品、基礎金屬、車輛、船隻和飛機。美國國會研究處去年5月曾經就此發表過一份詳細的報告。

「雖然中國很不情願直接對俄羅斯的侵略戰爭提供直接的支持，但是雙方的貿易關係卻持續飆漲，原因就是北京抱持機會主義的態度」，湯瑪斯說，「習近平把普丁的支持視為對一個越來越富敵意的美國的戰略平衡，但他主要還是對俄羅斯如何可以幫助中國感興趣。」

俄羅斯遭遇制裁，無法從西方市場進口包括汽車和電子產品在內的物資時，中國公司正好趁虛而入。根據俄羅斯研究機構的統計，在西方汽車公司退出俄羅斯市場之後，中國各家汽車廠商去年一年在俄羅斯市場的銷售就增加了10至38％。而且中國汽車在俄羅斯市場的份額今年仍將繼續大幅增長。

CNN報導指出，中國在經濟上支持俄羅斯的第三個辦法則是拋棄美元，轉而使用人民幣和盧布結算中俄之間的貿易。

報導說，一些俄羅斯銀行被踢出環球同業銀行金融電信協會之後，莫斯科就被迫放棄美元，轉而以人民幣結算中俄之間的貿易往來。俄羅斯公司越來越多地使用人民幣來結算它們與中國公司越來越多的貿易，俄羅斯銀行也越來越多地使用人民幣作交易以降低自己遭受制裁的風險。

俄羅斯媒體引述莫斯科證交所主管的話說，俄羅斯外匯市場上人民幣的佔比在俄烏戰爭爆發前的去年1月不到1％，但是到了去年11月，這項佔比就增加至48％。

CNN報導說，莫斯科去年七月一度成為香港和倫敦之後的第三大人民幣離岸交易中心。從那時起，莫斯科一直是前六大人民幣離岸交易中心之一，而在俄烏戰爭爆發前，莫斯科的排名連前15都進不去。

不過CNN引述專家的話說，中俄金融關係中也並非沒有摩擦。中國銀聯（UnionPay）就因為擔心遭到次級制裁而停止接受俄羅斯銀行發放的信用卡。