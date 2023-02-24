榮剛董事會通過2022全年合併財務報告，2022年合併營收為123.65億元，年成長40.98%，營業毛利及稅後淨利分別為39.56億元、20.98億元，年成長率分別為69.13%、150.57%，而歸屬母公司業主淨利為20.19億元，年增加168.61%，每股稅後盈餘(EPS)為4.52元，年增165.88%。榮剛2022年營運表現相當亮眼，除營收為歷史次高，包括營業毛利、營業淨利、稅後淨利、歸屬母公司業主淨利以及每股稅後盈餘皆締歷史新猷，且連續兩年三率三升，毛利率及稅後淨利率亦走到歷史新高，顯示該公司營收穩健成長之餘，獲利較往年更是大幅躍進。

榮剛表示，2022年公司持續推動精實生產、優化合金策略採購以及簡化產品規格及製程，使得生產成本有效下降，再加上美元匯率回升、海運費下降、全產品取得美國232關稅豁免，皆對獲利表現有所助益。此外，俄烏戰爭帶動能源、油氣產業之工具鋼、不鏽鋼轉單效應，並因地緣政治、美中對峙啟動各國軍備競賽，如美國市場為供給國防需求而將民生工業需求轉為進口，也讓具備技術、價格競爭力的榮剛受惠頗多，而隨著疫情減緩航太產業在去年逐漸復甦，榮剛的銷售逐漸往高毛利產品組合移動，第四季銷售占比已由3成拉高到將近4成，內外部利多讓榮剛的毛利率從2021年的27%持續攀升到歷史新高的32%，並締造建廠以來獲利最高紀錄。

展望未來，榮剛指出，航太、能源、油氣需求暢旺，高毛利產品接單在2022年下半年拉升至50~60%，售價也將隨著需求強勁走高進而推升毛利率，由於交期需要3~6個月，預估2023年整體獲利可望再次提升。此外，公司將在今年發表高階工具鋼產品，未來將在50噸爐生產，以進攻歐美日高端應用市場。隨著50噸爐即將在今年下半年試車，正式運轉後將可貢獻年產能24萬噸鋼水，新營廠CC連鑄線也將在今年動工，未來榮剛的產品線將提供客戶更多周全的選擇。軍工方面，榮剛是台灣唯一生產國防用特殊鋼材料的公司，看好未來國防工業需求，若歐美日技術轉移讓台灣自主生產國防武器，榮剛將有機會成為軍工產業供應鏈的重要成員。

榮剛表示，經營團隊致力於打造一個永續經營、在地回饋、體質健全的企業，2023年起全面調薪3%。在向來重視ESG推動及公司治理的董事長王炯棻領導之下，榮剛也在去年公布的第8屆公司治理評鑑首度獲得前5%佳績。