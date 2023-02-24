228連假新竹縣各鄉鎮收垃圾時刻一覽表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

228連假即將展開，新竹縣政府環保局公布各鄉鎮垃圾收運時刻表，提醒民眾配合收運時間，做好資源回收、垃圾減量，營造永續優質環境衛以維持環境整潔及垃圾清運順暢。針對連續假期家人團聚吃飯享受幸福時刻，環保局也提醒吃多少、買多少、煮多少，減少廚餘量，回收廚餘請先瀝乾水分，再倒入廚餘桶內回收，不可混入一般垃圾，以減少垃圾量。

環保局表示，竹北市、竹東鎮、芎林鄉、寶山鄉等4鄉鎮，2月26日停收1天，其他3天正常清運。新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉及北埔鄉則是2月26日、2月28日兩日停收，其他兩天正常清運。

另外，峨眉鄉2月25日、26日兩天停收，27日、28日正常收運。尖石鄉2月25日、26日兩天停收，27日前山停收，後山秀巒線正常清運。28日前山正常清運、後山玉峰線停收。

至於五峰鄉則是2月25日、26日兩天停收，27日前山停收，後山正常清運，28日前山停收，後山正常清運。新竹縣各鄉鎮2287連假垃圾清運資訊詳情請見附表。