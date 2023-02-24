為守護海洋環境，新竹市政府成立海洋巡守隊，現有隊員超過200人，環保艦隊目前共有154艘漁船，去年度合計清除海洋廢棄物近45公噸，去年市府更試辦「廢棄漁網回收再生專案」，獲漁民熱烈迴響，總計回收廢棄漁網超過9公噸。

市府環保局表示，為了全方位治理海洋廢棄物，守護海面、海底及海灘的環境，自2017年起陸續成立海洋環保艦隊、海底撈巡守隊及香山少年巡守隊，現有隊員超過200人，環保艦隊目前共有154艘漁船，出海漁作期間，落實船上垃圾不落海、海漂垃圾一併打撈。

除了3組海洋巡守隊在第1線清除海廢外，環保局去年更首度與市府產發處合作，試辦「廢棄漁網回收再生專案」，建立獎勵機制，鼓勵漁民將廢棄漁網整理、裁剪後，交由專業廠商回收，再送至後端處理廠製成再生塑膠粒料。

去年試辦後獲得漁民熱烈迴響，總計回收廢棄漁網超過9公噸，概估可重新製成再生塑膠粒料約6公噸，廢棄漁網回收再生成效亮眼，今年也將持續推動。

環保局長江盛任指出，去年6月海洋環保艦隊創隊資深船長葉人豪出海釣魚，在新竹外海海流交會處，發現漂浮海洋廢棄物，仔細一看原來是海龜被廢棄物纏繞受困，他將海廢撈起後，立即以剪刀移除纏繞廢棄物，成功拯救海龜脫困返回大海。

江盛任說，回收廢棄漁網可以從源頭減少海廢潛在來源，同時減少海洋生物遭受海廢纏繞或誤食的環境生態衝擊，進而達成「海廢源頭削減、漁民回收回饋、資源回收再生」三贏的循環經濟。

海洋委員會海洋保育署日前公布「111年度海洋環境管理考核」成果，新竹市攜手海洋巡守隊守護海洋環境，表現耀眼，蟬聯3年獲「特優」獎項。

新竹市長高虹安表示，市府由海洋廢棄物治理、海洋污染防治及海域環境監測等面向，提出多項創新作為，包括廢棄漁網回收再生專案、海底覆網清除專案、智慧化源頭減塑措施，以及河川流域重金屬加嚴管制等，藉以減少海洋的負擔，向環境永續願景前進。