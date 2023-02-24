近日大學學測放榜，不少考生煩惱大學選系問題，一名網友分享，大學科系和未來就業的難易度不是先甘後苦就是先苦後甘，但一定也有那種讀到快死了，畢業也只能領低薪的悲慘科系，讓他很好奇。貼文引起網友熱議，甚至有苦主吐槽說，辛苦畢業以後發現薪資跟屎一樣。

一名網友近日在PTT上詢問，大學科系和未來就業，不是先苦後甘，就是先甘後苦，有些科系念得要死，畢業很容易就能找到工作；但也有科系爽混都能過，但以後卻很難找工作，好像很少看到可以兩邊都甘的。

原PO表示，爽混畢業，且以後隨便都是高薪工作的科系，應該很少或不存在，但是他認為那種讀的要死，畢業卻又只能領低薪的工作肯定是有的。

貼文引起網友熱議，「文史哲這類的，專養大學教師的系」、「社會系唸到死，就業累得要死」、「航太系啊！也沒保障機師，又難又複雜」、「哲學學到頭痛，出去找無工作」、「設計、建築、產品，大學材料費超貴，出來又只領28k」、「建築吧，建築師不好考」、「設計熬夜、材料費又貴，真的出去有28k就偷笑」、「機械航太造船，難念，大部分的出來工作薪資跟屎一樣」。

另有大批苦主則留言喊說，沒什麼科系比數學系更慘，「數學苦主在此，準時畢業大概10個，一堂課當58人，修課人數有64人」、「數學啦！以前室友辛苦畢業，最後台鐵就業」、「能在數學系生存下來的都不簡單，能準時畢業的更是了不起」。