致伸表示，客戶消費性產品庫存緩解，電競產品感受到急單效應，加上新事業新品陸續推出，整體第二季能見度佳。至於毛利率受惠車用ADAS、AIoT產品成長強勁，新事業新品營收增加，抵銷消費性產品的弱化，帶動整體毛利率往上，預估第一季可以站穩14%，未來則會逐步走揚。

2022年全年資訊產品佔致伸總收入的47%，其次是智慧生活產品（31%）和汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品（22%）。與去年相比，汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品的比重持續增加，權重從2018年的7%和2021年的15%增加到2022年的22%。

致伸科技事業部總經理暨財務長蕭英怡表示：今年第一季度，預計致伸科技的營收將受到PC/筆電/電競、消費聲學等產品疲弱的影響。但因產品組合的優化、嚴格執行樽節方案以及更積極的管理庫存等現金流，第一季獲利將呈現持平或小幅年減。』

致伸車用電子實力在業界受到肯定，ADAS除了是美系電動車中國廠主要供應鏈外，去年該客戶的柏林廠也開始放量出貨；車用音響正與多家客戶進行開發、報價，預計2024、2025年開始發酵，此外，目前也打入傳統車廠，最快兩年後量產。