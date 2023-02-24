俄烏戰爭開打滿一周年，全世界分為以美國、歐洲為首的民主自由同盟，以及俄羅斯、中國的威權獨裁陣營。學哲指出，烏克蘭戰爭使得民主國家之間放下分歧，歐洲國家開始注意到中國對歐洲的威脅，中國也成為破壞歐洲權力平衡現狀的協力者。

國策研究院今天舉辦「俄烏戰爭周年：兩岸與國際大變局」座談會。台灣大學中國大陸研究中心特約研究員尹麗喬指出，在烏克蘭戰爭之前，民主陣營本身就存在不少分歧，美、法、德等老牌民主大國對中、俄獨裁強權的態度更是常常曖昧不明，這也給了獨裁國家以收買分化的方式挖民主陣營的牆角。

尹麗喬說，俄烏戰爭鼓勵了民主陣營各國放下利益衝突，先對抗獨裁擴張，同時給予美國機會，將中俄形塑成獨裁陣營連線。中俄一方面維護獨裁體制、侵害人權，另一方面向外擴張破壞國際規則。這使美國的傳統歐洲民主盟邦開始注意到中國對歐洲的威脅，中國也不得已，只能「將計就計」，因此，北京很難拉開與莫斯科的距離，而拜登的「民主陣營」戰略顯得更為成功。

中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文說，中俄戰略合作改變了美國、印太與歐洲國家的威脅認知。對於歐洲國家而言，俄羅斯原本就是首要威脅，中國只是域外威脅或是挑戰，緊要程度有所區別。去年2月俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之後，對歐洲國家而言，俄羅斯已不再僅是存在於國家安全概念中的「威脅」，而是明確的「權力平衡現狀破壞者」，而中國作為俄羅斯的主要支持者，也成為破壞歐洲權力平衡現狀的協力者、武力襲奪他國領土與屠殺平民的贊同者。

黎寶文指出，中俄的戰略合作下的俄烏衝突，讓印太與歐洲國家重新認知美國作為區域外平衡者的重要，也提高配合美國全球戰略的意願。比如菲律賓同意讓美國未來使用境內四個軍事基地，或台灣恢復一年的軍事訓練的兵役制度，這些都是區域國家願意承擔更多防衛或同盟義務，以配合美國對中競爭。

黎寶文說，俄烏衝突的結果將對台灣安全有所影響，台灣議題也可能成為影響全球局勢的變數。對台灣而言，俄烏衝突若以西方陣營勝利作為終局，應能降低習近平對台冒進機率，也將削弱中俄戰略合作的力量。