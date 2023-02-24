Seal the deal 🖋 pic.twitter.com/N9dhSDHya1 — Boston Celtics (@celtics) February 24, 2023

正式戴上黑色面具出戰的塞爾提克明星前鋒傑倫布朗，24日貢獻30分、11籃板，搭配塔圖31分、12籃板及7助攻，更在延長賽最後10秒補進關鍵兩分球，幫助塞爾提克最後以142比138延長氣走地主溜馬，塞爾提克續以43勝17敗穩居聯盟與東區龍頭地位。

先前遭到隊友塔圖打傷臉部，只能戴上黑面具上場的傑倫布朗，上半場就火力全開，個人貢獻15分、5籃板及2助攻，搭配懷特、布羅格登半場各拿13分，塞爾提克打完上半場，取得68比58領先，地主溜馬則以先發中鋒透納15分最高。

溜馬下半場一開始就打出13比2猛攻超前，幸好塞爾提克及時回穩，靠著塔圖與替補射手豪瑟的三分外線，重新搶回領先優勢，不過溜馬仍緊咬不放，打完正規賽，雙方125比125平手，比賽宣告進入延長，延長賽一開始雙方仍陷膠著。

打到延長賽還剩56秒，塔圖兩罰俱中，幫助塞爾提克140比138領先，塔圖更在最後10秒把球第一時間補進，穩住塞爾提克勝局，接著哈利柏頓搶投三分球沒進，史馬特搶到防守籃板，溜馬也乾脆不再犯規了，直接宣告高舉雙手投降。

除了雙探花優異表現，布羅格登也替塞爾提克拿下24分、7助攻與5籃板，懷特17分，傷癒復出的史馬特15分；溜馬以透納攻下生涯新高40分，另有10籃板表現最佳，哈利柏頓也有22分、14助攻，馬圖林19分，希爾德18分。